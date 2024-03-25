МВД Италии усилит контроль после теракта в «Крокус Сити Холле»

МВД Италии по итогам заседания национального комитета по обеспечению общественного порядка и безопасности усилит контроль над скоплениями людей после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС.

© Lenta.ru

25 марта после теракта в Подмосковье комитет провел специальное заседание под руководством министра внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози. Сообщается, что ведомство усилит проверки в период празднования католической Пасхи.

В МВД Италии возьмут под особый контроль места массового скопления людей и религиозные объекты. Также профильные ведомства усилят мониторинг рисков на территории страны, в том числе в интернете. В министерстве добавили, что действия дополнят принятые меры безопасности после нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль.

Ранее МВД Австрии отказалось повышать уровень угрозы после теракта в «Крокус Сити Холле». В ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент не видят причин для этого.