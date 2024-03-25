Восстановление ДнепроГЭС займет годы

Восстановление ДнепроГЭС после нанесения удара российских сил займет годы. Об этом сообщил генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, передает телеканал «Эспрессо».

«Поверхностный обзор дает понимание, что на восстановление до состояния проектного решения нужны годы. Мы не сможем восстановить быстро эту станцию», — сказал Сирота.

Директор отметил, что сейчас происходит разбор завалов и демонтаж разрушенных перекрытий, и эта работа может занять неделю. Только после этого можно будет говорить о последствиях для станции.

«Но есть много попаданий в сами агрегаты, сгорело оборудование, то есть работы много. Сегодня оценить по времени и финансово еще не представляется возможным», — подчеркнул он.

По его словам, есть агрегаты, которые нужно изготавливать «с нуля», и это может продлиться от 18 до 24 месяцев. Необходимо полностью восстановить машинный зал, еще предстоит осмотреть четыре этажа внизу станции.

Стало известно о масштабах повреждений на крупнейшей ГЭС Украины

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что ДнепроГЭС, расположенную в подконтрольном Киеву городе Запорожье, частично запустили после ракетного удара. Энергетикам удалось частично запустить оборудование на объекте.