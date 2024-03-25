В Грузии собрано 150 тысяч подписей за освобождение Саакашвили
Оппозиционная грузинская партия «Единое национальное движение» собрала 150 тыс. подписей под требованием выпустить из тюрьмы бывшего президента Михаила Саакашвили. Об этом пишет «Интерфакс».
О завершении сбора подписей объявил сегодня председатель партии Леван Хабеишвили.
«Все подписи под требованием освобождения из заключения Михаила Саакашвили будут переданы действующему президенту Саломе Зурабишвили», - заявил он, призвав главу государства принять «правильнее решение».
Также председатель партии «Единое национальное движение» заметил, что предстоящие выборы в парламент Грузии не будут свободными и справедливыми, если «главный лидер оппозиции» будет находиться в тюрьме.
Бывший президент Грузии Саакашвили был задержан на родине 1 октября 2021 года. Политик приехал в страну, где против него возбуждено несколько уголовных дел, впервые за восемь лет. После задержания он находился в изоляторе. Осенью 2021-го Саакашвили объявил голодовку и его здоровье резко ухудшилось. Адвокат Шалва Хачапуридзе отмечал, что всего у его подзащитного выявили более десятка заболеваний.
Президент Грузии согласилась помиловать Саакашвили
Парламент Украины, а затем основатель оппозиционной телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия и сам бывший президент, обратились к действующей главе государства Саломе Зурабишвили с просьбой о помиловании. При этом, комментируя ситуацию, Зурабишвили подчеркивала, что «это не тот вопрос, на который могут повлиять внешним или внутренним давлением».