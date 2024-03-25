Закрылся производитель пляжных корзин, в одной из которых сидел Путин

В Германии разорилась старейшая фирма по производству пляжных корзин Korbwerk. Как сообщает немецкое издание Bild, в одной из таких во время саммита G8 сидел президент России Владимир Путин.

Германия имеет выход лишь к холодным Балтийскому и Северному морям, а потому с XIX века среди немцев стали популярны пляжные корзины — на немецком языке их называют strandkorb. Они представляют собой плетеные кабинки, которые защищают ветра, дождя и песка.

Старейшим производителем таких корзин была Korbwerk из Херингсдорфа. Она основана в 1925 году. На днях компания объявила о банкротстве.

В статье отмечают, что Korbwerk была любимой компанией экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В 2007 году на тот момент глава немецкого правительства заказала у производителя гигантскую полукруглую корзину на девять мест, в которую усадили участников саммита G8 в Хайлигендамме.