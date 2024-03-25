Обзор иноСМИ: опасения Финляндии из-за опустения на границе с РФ и три кризиса для США

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В Финляндии встревожены опустевшими территориями у границ с РФ

Финны, живущие у границы с Россией, годами оказали пограничникам значительную помощь, пишет Yle. Как отмечает издание, эти люди первыми замечали подозрительную активность в приграничной зоне и сообщали о своих наблюдениях властям.

Теперь сельская местность, и особенно регионы вблизи границы с Россией, пустеют и исчезает важная часть пограничного контроля Финляндии. Жители деревни, расположенной неподалеку от Вайниккала, рассказали Yle, что местное население уменьшается из-за старения и сокращения деловой активности. По словам Петри Куокка, жителя другой приграничной деревни, если она опустеет, «это станет сигналом для пересечения границы: здесь тихо и сюда легко приехать». Председатель комитета по обороне, депутат парламента Юкка Копра призвал сохранить жизнеспособность приграничных районов, так как «ни забор, ни техника не заменят человека».

Историк назвал три смертельных для США кризиса

Американский профессор истории Альфред Маккой заявил в своей статье для портала Salon, что американская империя сталкивается с тремя глобальными кризисами и, возможно, близится краху. Автор подчеркнул, что империи не рушатся, как поваленные деревья: вместо этого они медленно слабеют, пока их истощает череда кризисов.

Так было с британской, французской и советской империями; то же самое происходит и с имперской Америкой, считает Маккой. По его мнению, кризисы в секторе Газа, на Тайване и на Украине могут в совокупности превратить медленную имперскую рецессию США в «быстрый упадок, если не в коллапс». Два года украинского кризиса показали, что глобальное влияние Вашингтона «заметно снизилось со времен его славы в холодной войне». После 30 лет роста устойчивая экономика России выдержала санкции, а ее экспорт нефти нашел новые рынки. При этом прошлогоднее украинское наступление завершилось провалом. Как и в случае с Украиной, десятилетия неуверенного руководства США, усугубленные хаотичной внутренней политикой, позволили кризису в Газе выйти из-под контроля, считает Маккой. В случае с Тайванем, по мнению историка, США также находятся на пороге серьезного кризиса.

CNN: Израиль согласился на сделку с ХАМАС по плану США

Власти Израиля приняли предложение США об обмене пленными и заложниками с ХАМАС, в результате которого будут освобождены около 700 палестинских заключенных, в том числе сто человек, отбывающих пожизненное заключение за убийство граждан Израиля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на дипломатический источник.

По данным телеканала, в рамках сделки ХАМАС освободит 40 израильтян-заложников. Аналитик Барак Равид также сообщил CNN, что Израиль согласился на предложение, выдвинутое директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Бернс находился в Дохе, где ХАМАС и Израиль ведут переговоры через посредников. По словам источника CNN, нерешенными остаются многие вопросы, включая поступление гуманитарной помощи и «передислокацию израильских военных» в секторе Газа. По словам Равида, который говорил с израильскими официальными лицами, ответ ХАМАС по поводу сделки должен поступить в течение трех дней. Он добавил, что предлагаемый обмен «определенно» будет включать в себя освобождение некоторых американских заложников, включая мужчин старше 50 лет.

В Польше рассказали о якобы залетевшей в страну российской ракете

Польские военные утверждают, что российская крылатая ракета 24 марта ненадолго оказалась в воздушном пространстве Польши, но затем пересекла границу в обратном направлении, сообщает wPolityce. Пресс-секретарь Оперативного командования ВС Польши Яцек Горышевский заявил, что военные постоянно отслеживали полет и знали, что ракета покинет страну.

Горышевский заявил, что сбивать ракету Польша не пыталась: ракета была вне зоны досягаемости наземных огневых средств и находилась в воздушном пространстве «очень короткое время». Он подчеркнул, что ракета не продвигалась вглубь территории страны.

«Растущий популизм и кризис идентичности Европы»

Турецкий аналитик Самет Кавоглу заявил в своей статье для Yeni Safak, что серьезной проблемой для Европы стал недавний подъем экстремистских партий, которые проводят политику, основанную на враждебности к исламу и иммиграции.

По его словам, 20 процентов поддержки, которым пользуется в опросах крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), заставляют задуматься, «не повторяется ли снова забытая историческая болезнь Европы». Основной общей чертой подобных европейских партий Кавоглу назвал популистскую риторику, построенную на разделении людей. Этот подход может привести к экономическому, политическому и социальному разрушению Европы, считает Кавоглу. По его мнению, Европе стоит направить усилия на исправление несправедливого мирового порядка, который и провоцирует неконтролируемую миграцию. Мигранты бегут в Европу из слаборазвитых стран, которые до сих пор продолжают Европой эксплуатироваться, подчеркнул Кавоглу.