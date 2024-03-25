Детсадовцы: в Швеции сравнили своих политиков с Путиным

Профессор этнологии Карл-Улов Арнстберг в подкасте SwebbTV сравнил шведских политиков с российским руководством. Первые, как уточнил он, ведут себя как дети, передает РИА Новости.

По словам Арнстберга, политики Швеции «не видят никаких рисков в членстве в НАТО и принимают важные решения о будущем страны так, словно они сидят в пузыре и полностью оторваны от реальности».

«По сравнению с Путиным (президентом РФ Владимиром Путиным – прим. ред.) и его министром иностранных дел Сергеем Лавровым они словно детсадовцы», - подчеркнул Арнстберг.

Также он утверждает, что Киев не победит в конфликте с Россией, даже если шведская сторона направит все вооружение и потратит весь оборонный бюджет.

Ранее заместитель директора Центра восточноевропейских исследований Института внешней политики Швеции Мартин Краг заявил, что Россия, несмотря на введенные Западом санкции, продолжает наращивать свой военный потенциал.