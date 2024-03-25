Депутатов заставили сдать телефоны перед выступлением министра обороны Армении

Депутатов парламента Армении и представителей силовых структур попросили сдать на хранение телефоны в специальный сейф, чтобы избежать прослушки выступления министра обороны Сурена Папикяна. Об этом пишет РИА Новости.

От участников заседания парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности, которые обсудят сегодня отчет о выполнении бюджета 2023 года министерствами обороны, МВД и Службой нацбезопасности, потребовали сдать телефоны.

«Прошу положить все телефоны в сейф, чтобы противники не смогли слушать содержание нашего закрытого заседания», - заявил глава комиссии Андраник Кочарян.

Ранее в Германии разразился скандал после того, как в СМИ попал секретный разговор высокопоставленных немецких военных, в котором были озвучены планы атаки ВСУ на Крымский мост с применением немецких ракет Taurus.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что военачальники обсуждали лишь теоретические сценарии, признав, что утечка действительно была и произошла из-за того, что один из участников разговора подключился по незащищенному соединению.