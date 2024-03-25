Китай выступает против любых форм терроризма и поддерживает усилия каждой страны по защите национальной безопасности и стабильности. Об этом заявил на брифинге официальный представитель КНР Линь Цзянь, отвечая на вопрос о возможной причастности Киева к теракту в "Крокус сити холле". Газета.Ru

"Китай выступает против всех форм терроризма, решительно осуждает террористические атаки и твердо поддерживает усилия каждой страны по защите национальной безопасности и стабильности", - отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства, добавив, что КНР "глубоко опечалена жертвами и выражает глубокие соболезнования пострадавшим и семьям погибших". ТАСС

Ранее представитель МИД Китая Хуа Чуньин опубликовала пост на русском языке о трагедии в «Крокус Сити Холле». RT на русском