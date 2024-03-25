СМИ: завербованный ЦРУ испанский шпион брал домой секретные документы

Сотрудник Национального разведывательного центра Испании (НРЦ), предположительно, завербованный Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США и впоследствии задержанный в королевстве, несколько раз брал с собой домой секретную информацию испанских спецслужб. Об этом сообщила газета El País.

Ранее стало известно о задержании в сентябре 2023 года в Испании двух агентов разведцентра за предполагаемую передачу секретной информации США. Одного из подозреваемых затем поместили под арест. Как уточняет издание, в период с 2021 по 2022 год он четыре или пять раз забирал в собой секретную документацию. Кроме того, сам задержанный дал показания в суде, где признал, что брал домой сведения для подготовки аудита о размещении НРЦ за рубежом. Начальство якобы поручило ему это задание в сентябре 2021 года, и агент завершил его в феврале 2022 года.

Подозреваемый объяснил свое поведение необходимостью обработать документы с помощью программы, которая якобы была установлена на его личном компьютере, но которой не было у НРЦ. Тем не менее следователи полагают, что это приложение способствовало передаче секретной информации американцам и что незаконно вывезенная документация была обширной.

Ранее сообщалось, что арестованный агент являлся главой подразделения, занимавшегося Россией. В его подчинении находилась команда из 24 человек. Следствие пытается установить, получали подозреваемые деньги в обмен на передачу секретных сведений. В частности, стражи порядка изучают возможное приобретение двумя агентами недвижимости в Бразилии и вероятность отмывания средств с помощью покупки криптовалюты.

Сведения о вербовке испанских агентов вызвали ранее недовольство Мадрида. Так, министр обороны королевства Маргарита Роблес вызывала для беседы посла США Джулиссу Рейносо. Кроме того, власти Испании решили выслать из страны четырех агентов ЦРУ, находившихся в американском диппредставительстве в Мадриде и связанных с вербовкой.