США все еще думают, что правят миром, это ведет к напряженности повсюду. На это указал американский экономист Джеффри Сакс, сообщает РИА Новости.

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«США по-прежнему считают, что правят миром. Конечно же, это чрезвычайно наивно и невероятно опасно, это ведет к напряженности повсюду», — сказал он.

По его словам, американские власти скоро осознают необходимость взаимодействия с Россией, Китаем и другими крупными силами многополярного мира, что приведет к началу новой эры мирного сотрудничества.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер заявил, что Вашингтон проигрывает сразу в двух регионах, которые являются ключевыми для удержания американской гегемонии: в Европе и на Ближнем Востоке. Он также подчеркнул, что Россия одерживает победу в конфликте на Украине и Вашингтон не способен переломить ситуацию в свою пользу.