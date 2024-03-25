В Грузии хотят конституционно защитить гарантии семейных ценностей

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» намерена инициировать конституционные изменения, касающиеся семейных ценностей. Об этом сообщил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе, сообщает портал «Грузия Online».

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Он отметил, что обязанностью партии является защита конституционных прав и свобод любого человека, «какой бы нетрадиционный и иной образ жизни он ни соблюдал».

«А с другой стороны, также очень важно, что мы должны защитить семейные ценности и наши будущие поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды», — заявил Мдинарадзе.

В связи с этим он сообщил о намерении правящей партии инициировать поправки в Конституцию, где будут «четко прописаны гарантии семейных ценностей и защита несовершеннолетних». После этого будут разработаны необходимые изменения в законодательстве, отметил политик.

До этого сообщалось, что депутаты парламента Грузии от партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» готовятся внести законопроект, направленный против пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).