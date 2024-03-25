В Киеве взяли ответственность за атаки на российские НПЗ

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк признал, что за атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы стоит его спецслужба.

В обращении, размещенном в Telegram-канале ведомства, Малюк признает, что "СБУ бьет" по таким объектам, как "Крымский мост, военные корабли в Черном море, танки, системы РЭБ и ПВО, нефтеперерабатывающие заводы", а также по "другим объектам, работающим на российский ВПК".

В течение последних недель украинские беспилотники совершили несколько атак на объекты гражданской инфраструктуры, в частности нефтеперерабатывающие предприятия в российских регионах. В некоторых случаях это приводило к пожарам на НПЗ.

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Украинские СМИ со ссылкой на источники заявляли, что за этими диверсиями стоят спецслужбы страны. Однако официальных заявлений на эту тему из Киева не поступало.