В Молдавии назвали фальшивыми кадры удара по вертолету в Тирасполе

Правительство Молдавии считает фальшивыми кадры удара по военному вертолету в Тирасполе, которые распространили телеканалы Приднестровья. Об этом сообщает пресс-служба Бюро по реинтеграции в правительстве Молдавии по итогам анализа видеоматериалов из СМИ.

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"Распространенные материалы содержат явные элементы видеомонтажа, что свидетельствует о том, что пожар на вертолете был вызван не дроном, фигурирующим на кадрах, а другими факторами. Инцидент был намеренно спровоцирован с целью создания паники и поддержания напряженности в обществе по обе стороны Днестра", - утверждается в сообщении.

17 марта телеканалы распространили видеозапись удара дроном по транспортному вертолету Ми-8МТ вооруженных сил непризнанной республики, который хранился на бывшем военном аэродроме севернее Тирасполя рядом с границей Украины. Как сообщил Следственный комитет Приднестровья, атака производилась с помощью FPV-дрона. На месте происшествия специалисты обнаружили различные части разорвавшегося дрона, которые направлены на экспертизу.

МИД Приднестровья назвал атаку терактом и обратился за помощью в расследовании к посредникам на переговорах между Тирасполем и Кишиневом - ОБСЕ, России и Украине. К расследованию было предложено подключиться Кишиневу. В этот же день правительство Молдавии опровергло причастность Киева к инциденту, а президент республики Майя Санду назвала его провокацией.

В апреле прошлого года в Приднестровье была совершена серия терактов. Они начались с обстрела из гранатометов здания министерства государственной безопасности, были взорваны антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров в поселке Маяк. Атакам подверглись военные аэродромы под Тирасполем и Рыбницей, а также расположение приднестровского миротворческого контингента и территория арсенала в районе села Колбасна, где хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов. В результате терактов никто не пострадал. Президент Приднестровья Вадим Красносельский тогда заявил, что диверсии организованы с территории Украины, а также обвинил в причастности к ним спецслужбы Молдавии. В непризнанной республике ввели максимальный уровень террористической угрозы, 25 мая прошлого года он был понижен с красного до желтого и действует до сих пор.