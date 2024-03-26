Бельгийский журналист объяснил непричастность ИГ к теракту в «Крокусе»

Причастность террористической группировки «Исламское государство»* к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» сомнительна, на что указывает ряд факторов. О них рассказал бельгийский журналист Элайджа Манье.

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В своей статье в соцсети X Манье разобрал видеоролик, снятый террористами в подмосковном концертном зале и опубликованный якобы от имени ИГ через связанное с ним агентство Amaq.

По словам журналиста, группировка никогда не изменяет голоса на своих видео, а само агентство преждевременно не сообщает о результатах атак. Также Манье обратил внимание на использование термина «мукатилин», который нетипичен для боевиков — они предпочитают термины «моджахеды», «фурсан» или «истишхади».

Ещё одно несоответствие, на которое обратил внимание журналист, это название самого агентства. По его словам, Amaq всегда указывает его как на арабском, так и на английском языке.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США после теракта в «Крокусе» оправдывают Украину, прикрывая её упоминанием ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.