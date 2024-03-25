В Германии испугались «гибридной войны» со стороны России

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила о растущей опасности гибридной войны со стороны России, а также об угрозе шпионажа и вмешательства Москвы в европейские выборы. Ее слова приводит Der Spiegel.

По ее словам, Германия «наблюдает новое измерение угроз» со стороны России.

«Мы видим попытки оказать влияние посредством лжи и массовой дезинформации. Но шпионаж также столь же активен», — сказала Фезер.

В то же время она обвинила Кремль в том, что он специально способствует перемещению беженцев в Западную Европу.

Глава МВД подчеркнула, что федеральное правительство будет более решительно противостоять влиянию России в Западной Европе в ближайшие месяцы, особенно в период проведения европейских выборов.

«Мы должны обеспечить отсутствие хакерских атак на избирательные органы или на передачу результатов выборов», — заявила она.

До этого Захарова прокомментировала слова главы МВД ФРГ Нэнси Фезер, которая высказала предположение о причастности к теракту в «Крокусе» одной из ячеек организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

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