В Токио сообщили о распространении потенциально смертельной формы стрептококка

Власти японской столичной префектуры предупредили о растущем числе случаев заражения формой стрептококка, которая может привести к некрозу и летальному исходу. Токийская администрация отмечает, что темпы распространения заболевания, которое ежегодно фиксируется как по всей стране, так и в столице, втрое превышает среднегодовой показатель.

По данным столичных властей, к настоящему времени в Токио было зафиксировано по крайней мере 88 случаев так называемого инфекционно-токсического шока, вызванного стрептококком, тогда как за весь прошлый год отмечался 141 случай заболевания. При этом по данным национального института инфекционных заболеваний страны, число заболеваний, вызванных стрептококком, по всей стране в прошлом году составило 941, что стало абсолютным рекордом за все время ведения соответствующей статистики. Также согласно этим данным порядка 30% случаев заболевания закончились летальным исходом.

Токийские власти полагают, что в этом году в стране сформировался более агрессивный вариант M1UK, который и привел к росту числу заболеваний. Подчеркивается, что японские власти продолжают следить за развитием ситуации. На данным момент каких-либо карантинных ограничений в этой связи объявлено не было. В то же время местным жителям рекомендовано в случае возникновения первичных симптомов, которые включают боли в конечностях, отеки, повышение температуры тела и снижение артериального давления, незамедлительно обратиться ко врачу.