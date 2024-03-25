СМИ: Великобритания введет санкции против Китая из-за кибератак

Лондон собирается ввести санкции в отношении Китая из-за кибератак, которые, по версии британских властей, совершили против членов парламента поддерживаемые Пекином хакеры. Об этом со ссылкой на источники пишет телеканал Sky News.

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По данным издания, о санкциях может быть объявлено уже 25 марта. Председатель комитета по иностранным делам Палаты общин Алиша Кернс отметила, что лично столкнулась с кибератаками, назвав их угрозой демократии.

«Я столкнулась с кибератаками на свои электронные адреса, они шли из Китая. Угроза реальна, они пытаются подорвать нашу демократию (…) Нам нужно сделать гораздо больше, потому что нападения со стороны Китая продолжаются», - заметила она.

Китайские хакеры якобы пытались взломать серверы Избирательной комиссии Великобритании и получить доступ к личным данным некоторых членов Палаты общин и Палаты лордов, отмечается в статье.

При этом, по данным The Sunday Times, с хакерскими атаками столкнулись бывший лидер Консервативной партии Иэн Дункан Смит, а также член Палаты лордов Дэвид Элтон и депутат Палаты общин Стюарт Макдональд.

Ожидается, что заместитель премьер-министра Оливер Дауден сделает заявление перед парламентом о Китае, а министр иностранных дел лорд Кэмерон проведет брифинг по этому вопросу.

«Это знаменует ужесточение отношения Великобритании к Китаю», - считает издание.

Ранее в Британии заявили о том, что раскрыли самого результативного шпиона, работавшего против британских интересов за последнее поколение. По данным газеты The Times, офицер разведки главного шпионского агентства Пекина создал серию псевдонимов и аккаунтов фейковых компаний, чтобы входить в контакт с сотрудниками служб безопасности, государственными служащими, а также учеными, имеющими доступ к секретной информации или секретным технологиям.

В западных спецслужбах считают, что этот оперативник почти полностью действовал из-за рубежа, вероятно, из штаб-квартиры Министерства государственной безопасности Китая в Пекине.