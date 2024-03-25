В Баку ответили на обвинения в поставках оружия Киеву

В Министерстве оборонной промышленности Азербайджана назвали фейками и дезинформацией утверждения, что Баку поставлял оружие Киеву. Об этом сообщается на странице министерства в соцсети X.

В министерстве заявили, что дезинформацию распространяют «армянские Telegram-каналы».

В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан не отправлял никакой продукции военного назначения на Украину.

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«Попытки распространения подобных ложных новостей в армянских Telegram-каналах предпринимались и раньше. Эта информация не имеет под собой никаких оснований и ее не следует воспринимать всерьез», - заявили в министерстве.

В Баку уже опровергали информацию о поставках 122-миллиметровых снарядов для ВСУ. В конце 2023 года азербайджанская компания Palladium заявила РБК, что никогда не производила оружие не только для Украины, но и в целом не занималась таким производством в Азербайджане.