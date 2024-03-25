Пока вы спали: арест всех террористов из «Крокуса» и пожар на Новочеркасской ГРЭС

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Суд арестовал всех террористов, расстрелявших людей в «Крокус Сити Холле»

В Москве по решению Басманного суда арестованы четверо фигурантов уголовного дела о теракте, расстрелявшие людей в «Крокус Сити Холле» 22 марта, сообщает «Ура.ру».

Четвертый фигурант дела Мухаммадсобир Файзов отправлен в СИЗО до 22 мая, как и его сообщники.

Ранее суд избрал меру пресечения в отношении других фигурантов дела. Фаридуни Шамсидина, Рачабализоды Саидакрами Муродали и Далерджона Мирзоева отправлены в СИЗО.

В США ответили на перехват своих бомбардировщиков российским МиГ-31

Американские ВВС назвали «безопасными и профессиональными» действия пилота истребителя МиГ-31, который ранее не допустил над Баренцевым морем нарушения границы России американскими бомбардировщиками, сообщает «Лента.ру».

По сообщению американской стороны, оба самолета действовали в воздушном пространстве в полном соответствии с международным правом. К паре B-1 приблизился российский самолет, но взаимодействие было сочтено безопасным и профессиональным.

Как уточнили военные США, бомбардировщики летели для «планового развертывания» в Европе.

Маск назвал единственный шанс для спасения США

Американский миллиардер Илон Маск в преддверии выборов главы государства заявил, что больше не будет поддерживать Демократическую партию, сообщает РИА Новости.

По его словам, он голосовал за демократов несколько лет назад.

«Теперь я думаю, что нам нужна красная волна, или Америке наступит конец», — заявил бизнесмен.

Красный — цвет Республиканской партии, а синий соотносится с демократами. Экс-президент США Дональд Трамп и действующий глава государства Джо Байден являются наиболее вероятными кандидатами от Республиканской и Демократической партий соответственно на президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября 2024 года.

Американский сенатор предупредил, что теракт может произойти и на территории США

Сенатор США Марко Рубио предполагает, что теракт, аналогичный тому, что произошёл в «Крокус Сити Холле», может случиться и на американской территории, сообщает RT.

По словам парламентария, при администрации экс-президента Дональда Трампа ИГ* «фактически вышел из бизнеса».

Как указал законодатель, у них оставалось меньше тысячи боевиков, а теперь они восстановились.

«Отчасти потому, что, уйдя из Афганистана, мы оказались не в состоянии наносить по ним регулярные удары», — отметил Рубио.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

На Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание

В ночь на 25 марта на Новочеркасской государственной районной электростанции вспыхнул пожар, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление главы региона Ростовской области Василия Голубева.

По его словам, работники станции оперативно потушили пожар, из-за которого автоматически отключились высоковольтные линии 330 киловольт — Тихорецкая и Ростовская. В настоящий момент энергоснабжение восстановили, два энергоблока ГРЭС временно не эксплуатируются.

Причины случившегося устанавливаются.