Глава МИД ФРГ Анналена Бербок и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ведут себя как 13-летние подростки, Европой правят "дети".

Об этом сказала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в рамках работы над фильмом "Белград" телеканала "Россия-1".

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