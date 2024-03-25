В Финляндии обеспокоились опустением территорий у российских границ

Опустение территорий у российских границ вызывает беспокойство, заявил замкомандующий пограничной службы Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен в интервью изданию Yle. По его словам, строительство забора и использование новейших технологий не могут полностью заменить роль людей в обнаружении подозрительной активности.

Именно местные жители могут первыми заметить вызывающих вопросы посторонних и сообщить о них в пограничную службу, пояснил он. Поэтому, подчеркнул военнослужащий, безлюдность может негативно сказаться на общей обстановке региона.

Ахтиайнен уточнил, что на данный момент Финляндия возводит двухсоткилометровый пограничный забор. Однако люди уверены, что эта защита не сможет стать по-настоящему серьезным препятствием на пути у нелегалов.

Финляндия решила отгородиться от России забором

Ранее финский муниципалитет Виролахти опустел после закрытия границы с Россией. Журналисты указали на высокий риск того, что район в скором времени перестанет существовать в принципе. Сейчас, как рассказали СМИ, там изредка можно встретить автомобили, а магазины распродают последние товары перед закрытием.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти Финляндии не хотят диалога с Россией о состоянии границы и намеренно уклоняются от обсуждения вопроса на уровне пограничных служб. Дипломат констатировала, что ответственность за закрытие сообщения между странами полностью лежит на финском руководстве, поскольку мотивом Хельсинки стал политизированный подход к ситуации.