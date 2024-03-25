В Турции дали характеристику теракту в «Крокусе»

В Турции дали характеристику теракту в «Крокус Сити Холле». Министр внутренних дел (МВД) Турции Али Ерликая назвал теракт «гнусным нападением», пишет РИА Новости.

Один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» мог иметь связи с зарубежными радикальными проповедниками.

Предположительно, двое из нападавших получили инструкции, когда ездили в Турцию, а остальные были завербованы уже на территории России.

Ранее глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин сообщил, что обвиняемые в теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо стрелков вошли в здание перед концертом рок-группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и концертном зале, а затем подожгли его и скрылись. Исполнителей теракта поймали в Брянской области.