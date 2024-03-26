Генеральный директор «Србиягаза», заместитель председателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович назвал НАТО фашистами XXI века. Его слова приводит РИА Новости.

Глава компании отметил, что блок ставил перед собой распад Югославии, а сейчас планирует отторгнуть от Сербии край Воеводина. Кроме того, сейчас Европа отказывается от русской культуры и классики.

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«Посмотрите биографии некоторых больших руководителей, прежде всего — в Германии. Там бабушки и дедушки были офицерами СС», — сказал Баятович.

По словам политика, НАТО показало всему миру, что международное право является правилами игры для маленьких стран и народов, в то время как для сильных правил нет.

Ранее Баятович заявил, что Сербия не хочет вступать в НАТО и забывать, кто отнимал Косово и Метохию и бомбил Югославию в 1999 году.