Администрация американского президента Джо Байдена заявила о непричастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», что напоминает риторику после подрыва российских газопроводов «Северный поток», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление журналиста из США Стивена Гарднера.

«… Кремль теперь заявляет, что США должны разгласить любую имеющуюся у них информацию об этом теракте, — а официальный представитель Белого дома адмирал Джон Кирби вместо этого тут же заявил: "Мы точно знаем, что это не Украина!», — указал он.

По словам журналиста, пока никто не знает наверняка о виновности или невиновности Киева.