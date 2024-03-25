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В США сравнили теракт в "Крокусе" и подрыв "Северных потоков"

Администрация американского президента Джо Байдена заявила о непричастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», что напоминает риторику после подрыва российских газопроводов «Северный поток», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление журналиста из США Стивена Гарднера.

В США сравнили теракт в "Крокусе" и подрыв "Северных потоков"
© РИА Новости
«… Кремль теперь заявляет, что США должны разгласить любую имеющуюся у них информацию об этом теракте, — а официальный представитель Белого дома адмирал Джон Кирби вместо этого тут же заявил: "Мы точно знаем, что это не Украина!», — указал он.

По словам журналиста, пока никто не знает наверняка о виновности или невиновности Киева.

«Но то, что он сразу взял и сказал: "Мы точно знаем, что это не Украина", напоминает мне про тот случай, когда Джо Байден дал приказ подорвать газопровод "Северный поток — 2", — а на следующий же день его люди заявили: "Мы не знаем, кто это был, но точно знаем, что не Украина". Правильно же я говорю? Я ведь всегда ищу повторяющиеся шаблоны», — подчеркнул Гарднер.
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