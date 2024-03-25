Израиль согласился на вариант обмена заложников в Газе

Израиль согласился с предложением США по обмену палестинских заключенных на израильских заложников в Газе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на дипломатические источники.

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Как сообщается, руководство Израиля приняло предложение главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса по условиям обмена. Бернс принял участие в переговорах по обмену между Израилем и палестинским движением ХАМАС в столице Катара Дохе. В свою очередь, ответ руководства ХАМАС, в том числе военного лидера движения Яхьи Синвара, может потребовать до трех дней.

В результате сделки предполагается обменять около 700 палестинцев на 40 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа. Источник CNN подтвердил информацию по обмену, но сообщил, что остаются нерешенные вопросы, включая поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и нахождение израильских войск в анклаве.

21 марта канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что директор израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа обсудит с Бернсом в Дохе сделку с ХАМАС. Отмечалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил отправку израильской делегации.