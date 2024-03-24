Экс-глава ЕК рассказал о долгих беседах с Путиным на немецком

Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассказал изданию Kleine Zeitung, что в прошлом он мог часами разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным на немецком языке без привлечения переводчиков. Политик отметил, что наблюдает за российским лидером с начала его президентства.

Я хорошо знаю Путина. Я, вероятно, один из тех европейцев, кто общался с ним дольше всех и наиболее близко. Я разговаривал с ним часами, даже ночью, на немецком языке, без помощи дипломатов или переводчиков, — заявил Юнкер.

По словам экс-главы ЕК, в последнее время он разочаровался в Путине. Он отметил, что хорошо помнит его речь в бундестаге в 2001 году, когда президент РФ заявил, что холодная война окончена, и люди аплодировали ему стоя.

Юнкер также напомнил, что незадолго до начала специальной военной операции на Украине заявил в Люксембурге, что «знает этого человека», и призывал всех «не волноваться» по этому поводу.