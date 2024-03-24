Стало известно, кто станет следующим премьер-министром Ирландии

Новым премьер-министром Ирландии станет министр науки страны Саймон Харрис, передает Reuters. Об этом стало известно после того, как чиновника избрали лидером партии «Фине Гэл», входящей в коалиционное правительство.

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Харрису 37 лет, он станет самым молодым премьер-министром Ирландии. Как ожидается, его изберут на следующем заседании парламента, которое пройдет 9 апреля.

Харрис наиболее известен в республике своим вкладом в борьбу с коронавирусом в начале пандемии.

21 марта Харрис подтвердил свое намерение побороться за пост и поблагодарил уходящего лидера партии Лео Варадкара, накануне неожиданно объявившего о своей отставке. Он руководил «Фине Гэл» на протяжении последних семи лет. Харрис отметил, что Варадкар провел партию и страну через «сложные времена», в том числе через Brexit и пандемию.

У нового премьер-министра будет около года, чтобы спасти коалицию от поражения на всеобщих выборах, которые намечены на март 2025-го. Основным соперником может стать оппозиционная партия «Шинн Фейн», выступающая за объединение с Северной Ирландией.

В марте Варадкар заявил о полном провале в Ирландии референдума о расширении в конституции понятий семьи и роли в ней женщины. Жителям предлагалось включить в определение семьи прочные и долговечные отношения вне брака.