Полиция Кишинева ищет бомбу в торговом центре

Полиции Молдавии поступило сообщение, что в гипермаркете Кишинева заложено взрывное устройство. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Звонок с сообщением о бомбе поступил в службу 112. На место отправились экстренные службы. Гипермаркет оцеплен, территорию проверяют взрывотехники.

«Всех граждан эвакуировали, сейчас проводится проверка помещений», — рассказали в полиции.

Если сообщение окажется ложным, то лжеминеру грозит штраф до 2,4 тысячи долларов, 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы до двух лет.

Ранее в Петербурге после сообщения о минировании эвакуировали посетителей торгового центра «Лондон Молл».