На Украине заявили о повреждении инфраструктуры подземного хранилища газа

Повреждения инфраструктуры подземного хранилища газа были зафиксированы на Украине. Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщил глава компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов.

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— Есть повреждения объектов группы «Нафтогаз» на западе. Продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, — цитирует Чернышова РИА Новости.

Позднее он уточнил, что речь идет о наземной инфраструктуре одного из подземных хранилищ газа компании «Укртрансгаз». По его словам, повреждено технологическое оборудование.

В тот же день воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли групповой удар оружием по украинским объектам электроэнергетики и газодобывающей отрасли. При атаке российские войска применили оружие большой дальности и беспилотные летательные аппараты. Целью удара стали также места сборки и испытаний безэкипажных катеров.

Помимо этого, в ночь на 21 марта, российские войска нанесли удар по центрам принятия решений Вооруженных сил Украины, а также по базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников.