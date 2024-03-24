Появились подробности нападения на отдел полиции в Ереване

В воскресенье, 24 марта, трое вооруженных людей попытались ворваться в Нор-Норкский отдел полиции, рассказал на брифинге пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Нор-Норк — административный район Еревана. Имеет общие границы с административными районами Канакер-Зейтун, Норк-Мараш и Кентрон с запада, Аван с севера и Эребуни с юга

Саркисян отметил, что инцидент произошел примерно в 17.00 (16.00 мск).

В Ереване неизвестные вооруженные люди ворвались в участок полиции

«В результате примененной ими [нападавшими] гранаты двое из них ранены и доставлены в медучреждение», — отметил пресс-секретарь.

По его данным, один из боевиков, вооруженный гранатой, находится у отдела полиции. Он добавил, что в результате нападения полицейские не пострадали.

На месте происшествия находятся высокопоставленные сотрудники полиции, подразделения полиции во главе с замминистра внутренних дел Арамом Оганесяном. На данный момент на месте происшествия работает большое количество правоохранителей, в том числе следственного комитета, сообщает портал News.am.

Журналисты уточнили, что переговоры все еще ведутся, полицейским не удалось пока договориться с мужчиной. Они добавили, что боевик «периодически кричит что-то непонятное» и не выдвигает никаких требований.

Позже в полиции сообщили, что правоохранители обезвредили вооруженного мужчину, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в столице Армении начались беспорядки. В них предположительно принимают участие члены «Боевого братства».