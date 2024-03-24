Харрис не исключила последствий для Израиля, если он вторгнется в Рафах

Вице-президент США Камала Харрис не исключила «последствий» для Тель-Авива со стороны Белого дома, если израильская армия начнет военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом Камала Харрис заявила в интервью телеканалу ABC в воскресенье, 24 марта.

Разговор в интервью зашел о палестино-израильском конфликте.

«Есть ли красная линия для вашей администрации?» — спросила ведущая телеканала.

Вице-президент задумалась на несколько секунд, а затем ответила:

«Военная операция в Рафахе будет огромной ошибкой… И передвижение туда, и любой тип военной операции».

Тогда ведущая поинтересовалась, что будет, если Израиль ослушается американских предостережений, и не исключает ли Харрис последствий для Тель-Авива со стороны США?

«Я не исключаю ничего», — ответила Харрис.

Она напомнила, что в Рафахе находятся 1.5 млн палестинцев.

Ранее в ООН заявили, что вторжение Израиля в Рафах приведет к массовой гибели людей и огромному числу беженцев.