Западные страны готовят новую антироссийскую платформу на Балканах на фоне неудачной военной кампании на Украине, пишет в статье для сербской газеты «Печать» обозреватель Любан Каран.

По его оценке, западная пресса ведет серьезную подготовку к конфликту на Балканах, вещает, что «Сербия и сербы представляют серьезную угрозу и являются потенциальными агрессорами».

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Обозреватель отметил, что НАТО расширяет военное присутствие в Косово и Метохии и Боснии и Герцеговине. Кроме того, президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг постоянно поднимают тему Балкан в публичных выступлениях.

«Уже есть достаточно признаков того, что западное бессилие в украинском конфликте увеличивает шансы новой войны на Балканах», — резюмировал Каран.

Ранее Александр Вулин, экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии, заявил, что НАТО и в целом Запад желают любой ценой добиться от Белграда смены его внешнеполитического курса.