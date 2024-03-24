Польша вручит ноту протеста российскому послу

МИД Польши планирует вручить ноту протеста российскому послу в Варшаве Сергею Андрееву из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства страны российской ракетой. Об этом заявил замглавы МИД Польши Анджей Шейна, передает ТАСС.

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«В МИД будет вызван посол России в Польше, ему будет передана нота протеста», — заявил чиновник.

Глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил на пресс-конференции, что российская ракета якобы пересекла воздушное пространство республики в воскресенье ночью, 24 марта.

ВС Польши: военные не смогли бы сбить якобы залетевшую из России ракету

По его словам, польские военные видели, что российские ракеты летят на Украину и вели мониторинг «нескольких ракет, направлявшихся в сторону Львовской области».

«В 4:23 российская ракета вошла в наше воздушное пространство и оставалась в нашей стране 39 секунд. Объект все время находился под наблюдением», — заявил Косиняк-Камыш.

Он отметил, что инцидент произошел близ населенного пункта Осердув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Были задействованы дежурные F-16 ВВС Польши и союзников по НАТО, проинформированы первые лица государства.

Косиняк-Камыш также объяснил, почему предполагаемая российская ракета не была сбита. По его словам, каждая подобная ситуация анализируется оперативным командованием индивидуально, установлен специальный алгоритм действий.

«Если были бы признаки того, что этот объект направлялся к цели на территории Польши, он был бы сбит», — заявил министр.

Каких-либо доказательств пролета российской ракеты на территорией Варшавы польское минобороны не представило.