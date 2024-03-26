Власти КНДР посетили посольство РФ после теракта в "Крокусе"

Представители руководства КНДР посетили российское посольство в Пхеньяне и выразили соболезнования в связи с терактом в "Крокусе". Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По данным агентства, для выражения соболезнований посольство посетили "ключевые представители" Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), министерства обороны и МИД. В частности, на церемонию пришли министр обороны Кан Сун Нам, глава МИД Чхве Сон Хи, секретарь ЦК ТПК и зампред Центрального военного комитета партии Пак Чон Чхон, секретари ЦК ТПК Чо Ён Вон и Ли Иль Хван. Они возложили венки в месте проведения церемонии прощания.

"Руководство страны заявило, что в этот тяжелый момент корейский народ разделяет горе с народом России", - пишет ЦТАК.

ООН выразила соболезнования в связи с инцидентом в «Крокус Сити Холле»

Также чиновники подчеркнули "последовательную позицию" партии и правительства КНДР, осуждающую все формы терроризма.

Теракт на территории "Крокус Сити Холла", расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы "Пикник" четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие.

По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин. Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта. "Газета.Ru" вела трансляцию событий.