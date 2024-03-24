Вучич заявил, что натовские бомбардировки не лишили Сербию свободы

Президент Сербии Александар Вучич в сообщении, приуроченном к 25-й годовщине натовских бомбардировок Югославии, отметил, что, вопреки всем обстоятельствам, Сербия стала еще более сильной, храброй и свободной.

«Сегодня исполняется 25 дет с начала агрессии НАТО. 19 самых мощных и сильных напали на Сербию. Не имея на то права и первый раз без решения Совета Безопасности ООН. 78 дней они уничтожали нашу страну. Убивали детей, дробили территорию. Несмотря на это, вопреки всему, Сербия живет. Пробудившаяся. Более сильная и храбрая. Упрямая. И прежде всего свободная. Свобода важнее воздуха, свободу у нас никогда не смогут отнять. Да здравствует Сербия!» — написал Вучич на своей странице в соцсети.

Страны НАТО 24 марта 1999 года без санкции Совбеза ООН начали бомбардировки Югославии в рамках воздушно-наступательной операции «Союзническая сила». В качестве предлога для развязывания агрессии руководство альянса назвало «предотвращение геноцида косовских албанцев».

За 78 дней воздушных ударов на территорию балканской страны было сброшено более 23 тысяч бомб и крылатых ракет. Бомбардировки затронули как военные, так и гражданские объекты. По разным данным, за время операции погибли от 2,5 до 3,5 тысячи человек, из которых 89 — дети. Около 10 тысяч были серьезно ранены, 821 человек пропал без вести. Больше всего пострадавших было среди сербов.

Помимо серьезного ущерба инфраструктуре страны, военная операция НАТО оказала негативное влияние и на здоровье людей. Из-за использования странами альянса боеприпасов, содержащих обедненный уран, многие жители подвергшихся агрессии территорий умерли из-за онкологических заболеваний, аномальный рост числа которых в некоторых районах фиксируется и по сей день.

Жертвами бомбардировок стали несколько тысяч невинных граждан, стране был причинен материальный ущерб, исчисляемый миллиардами долларов. Агрессор разрушал больницы, фабрики, телевышки, мосты и железные дороги, которые не были военными целями. Беспрецедентная агрессия была развязана против европейского государства, стремившегося сохранить свою независимость и территориальную целостность, в нарушение норм международного права и Устава ООН.