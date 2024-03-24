Ватикан отреагировал на теракт в Красногорске

Папа Римский Франциск выразил поддержку родственникам людей, погибших в «Крокус Сити Холле». Он отметил, что молится за жертв теракта, пишет РИА «Новости».

В подмосковном Красногорске в пятницу, 22 марта, произошел теракт. Погибли 133 человека, свыше ста были госпитализированы. По данным Минздрава, 12 взрослых находятся в тяжелом состоянии.

«Я заверяю в своих молитвах за жертв подлого теракта, совершенного в Москве. Господь да примет их в своем мире и да успокоит их семьи», — отметил понтифик.

Франциск выразил надежду, что Господь обратит сердца тех, кто совершает бесчеловечные действия.

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Напомним, что после теракта дипломаты, общественные деятели, политики Белоруссии, Китая, Ирана, Турции, ряда других стран выразили слова соболезнования и поддержки российскому народу.