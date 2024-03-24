Во Франции рассказали об опасениях Макрона на фоне теракта в Красногорске

Президент Франции Эммануэль Макрон опасается, что ситуация с терактом в Красногорске приведет к изменению общественных настроений в Европе, пишет обозреватель Антонин Андрэ в статье для Le Journal du Dimanche.

Лидеры и дипломаты Китая, Германии, Австрии, Ирана, Молдавии, Франции, Турции и ряда других стран, как дружественных, так и недружественных, в первые часы после теракта выразили соболезнования российскому народу. Многие главы государств и правительств осудили террористов.

«Когда народ погружается в траур из-за терроризма, Франция всегда демонстрирует свою солидарность. Именно поэтому я немедленно заверил российский народ и семьи погибших в Москве в своей поддержке», — отметил Макрон.

Обозреватель пояснил, что «строгий минимум» соболезнований от Елисейского дворца обусловлен тем, что Москва обвинила в организации теракта Киев, поддержку которому в любых обстоятельствах обещал французский лидер.

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Кроме того, уточнил эксперт, Макрон на протяжении месяца старается консолидировать западное мнение против России. Его усилиям может помешать международная поддержка пострадавшей от террористов стране.

По мнению Андрэ, возможен и худший сценарий, при котором нарратив о европейском сопротивлении против Москвы может быть заменен на нарратив о борьбе с радикальным исламизмом. Он добавил, что президент Франции в настоящее время предпринимает значительные усилия, чтобы избежать смены ключевых трендов.