Польша потребует объяснений от России из-за инцидента с ракетой

Польша намерена потребовать объяснений от России в связи с нарушением своего воздушного пространства крылатой ракетой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики.

«Польша будет требовать от Российской Федерации объяснения в связи с очередным нарушением воздушного пространства страны», — заявили в польском министерстве.

Утром 24 марта в минобороны Польши рассказали, что воздушное пространство страны нарушила крылатая ракета, которая якобы была запущена дальней авиацией России. В 04:23 по местному времени (06:23 мск) ракету зафиксировали в районе города Осердув близ границы с Украиной. В минобороны утверждают, что объект пробыл в Польше 39 секунд.

Позднее пресс-секретарь оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский заявил, что польским военным не удалось бы сбить ракету, так как она пребывала в воздушном пространстве страны очень короткое время, не находясь в зоне действия наземных огневых средств.