Посольства стран ЕС в России приспустили флаги в день траура

В день общенационального траура России, связанного с терактом в «Крокус Сити Холле», посольства стран Евросоюза и США приспустили флаги. Об этом сообщает Швеции, Германии, Венгрии и Болгарии.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США решительно осуждают теракт и выражают соболезнования родным и близким жертв нападения. В Вашингтоне указали, что за нападением стоят террористы из «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация).

Глава Евросовета Шарль Мишель осудил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». С такими же словами по поводу произошедшего выступили канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

Согласно последним данным, число погибших при атаке террористов достигло 133 человек, пострадали 154 человека. В настоящее время разбор завалов сгоревшего комплекса продолжается.