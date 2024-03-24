Экс-премьер Британии рассказала, как уговаривала Трампа поддерживать НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, как пыталась убедить Дональда Трампа сохранить обязательства США перед НАТО, после того как он занял пост главы государства. Ее слова приводит Politico.

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По ее словам, она стала первым мировым лидером, посетившим Дональда Трампа после его инаугурации. Мэй подчеркнула, что поехала в США «убедить его взять обязательства по НАТО из-за того, что он говорил во время своей президентской кампании».

«Но после частного разговора с ним, когда мы пошли на пресс-конференцию, я не была уверена, что он собирается сказать… К счастью, он подтвердил свою преданность НАТО», — сказала Мэй.

Экс-премьер Британии отметила, что на сегодняшний день у союзников США возникают те же вопросы, что и во время предыдущей президентской кампании к Трампу.

«Слово, которое я всегда использую к Дональду Трампу – непредсказуемо. Иногда я думаю, что его администрация была немного удивлена, когда вдруг проснулась от твита, в котором сообщалось о происходящем, об изменении политики. И в этот момент союзникам еще труднее», – добавила она.

11 февраля в американском штате Южная Каролина в ходе предвыборного митинга своих сторонников Трамп обвинил ряд стран — членов НАТО в невыполнении финансовых обязательств в рамках программы по обеспечению обороны. Он также добавил, что готов поощрять гипотетические атаки России на подобные государства.