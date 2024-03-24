Названа сумма займа, который Япония предоставила Киеву

Япония предоставила Киеву займ в размере 230 миллионов долларов. Об этом заявил глава налогового комитета украинской Рады Даниил Гетманцев, передает РИА Новости.

Гетманцев сказал, что японцы входят в четверку стран и объединений, которые больше всего спонсируют Украину на данный момент.

«По объемам поддержки это государство уверенно занимает четвертое место, уступая только ЕС, США и МВФ», — сказал он.

По словам Гетманцева, в январе-феврале 2024 года Киеву предоставили 1,2 миллиарда долларов внешней помощи. Из них 901 миллион долларов приходится на Японию.

Ранее в Раде заявили, что Киев просит денег у Японии и Канады. Переговоры о финансовой поддержке ведутся с этими странами, поскольку конгресс США не одобрил выделение средств на украинские вооруженные формирования.

Киев тратит половину годового бюджета в 87 миллиардов долларов на вооружение. При этом внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Дефицит будет увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, поскольку потребуются финансы на зарплату, обучение и оборудование мобилизованных.