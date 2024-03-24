НАТО всегда обманывает мир. Жертвами ее обмана стали СССР, Россия, Югославия, Ливия, Ирак и Афганистан. Альянс лгал что сербы — преступники, которые проводят геноцид, и под данным предлогом разрушил международное право, выпустив джина из бутылки. Об этом заявил экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин, передает РИА Новости.

Вулин сказал, что бомбардировки Югославии натовцами стали последним безнаказанным преступлением ХХ века. Никто на Западе не хочет отвечать за последствия агрессии, а НАТО продолжает обманывать другие страны и весь мир.

«НАТО обманывала мир, как ранее обманывала СССР, что не будет расширяться на Восток. Как впоследствии обманывала Россию, что будет соблюдать Минские соглашения. А тогда врала всему миру, что сербы — преступники, которые проводят геноцид на территории Косово и Метохии», — сказал Вулин.

Он напомнил также, что представители альянса лгали о наличии химического оружия у Саддама Хусейна, «опасности» Муаммара Каддафи и «освобождении» Афганистана.

По словам Вулина, правда состоит в том, что НАТО хотела уничтожить Сербию, а уничтожила международное право. Джин был выпущен из бутылки. Изменение границ остановить теперь нельзя.

Вулин был директором БИА в 2022-2023 годы. До этого занимал пост министра обороны Сербии (2017-2020) и главы МВД Сербии (2020-2022).

Двадцать четвертого марта исполнилось 25 лет с момента вторжения НАТО в Югославию.