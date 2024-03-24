Макрон выступил против израильской операции в Рафахе

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого выступил против проведения военной операции в Рафахе, указав, что это может привести к признанию израильтян виновными в военных преступлениях. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

"Президент Республики <...> выразил глубочайшую обеспокоенность операциями, проводимыми с понедельника израильской армией в больничном комплексе "Аш-Шифа", и вновь заявил о своем решительном несогласии с израильским наступлением на Рафах. Он напомнил, что насильственное перемещение населения является военным преступлением по международному праву и что будущее Газы может быть решено только в рамках будущего палестинского государства под ответственность палестинской администрации", - говорится в сообщении.

Макрон упомянул в разговоре о "неприемлемом числе погибших" во время израильской операции и призвал в соответствии с требованием Международного уголовного суда "без промедления и без каких-либо условий открыть все существующие наземные контрольно-пропускные пункты в сектор Газа". Отдельно он упомянул контрольно-пропускной пункт Карни, включая прямой сухопутный маршрут из Иордании и порт Ашдод.

Кроме того, он призвал в период священного для мусульман месяца Рамадан избегать ухудшения ситуации в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. Он также "подчеркнул важность сохранения исторического статус-кво святых мест в Иерусалиме".

Макрон осудил недавние заявления Израиля о поселениях, "которые противоречат международному праву". Глава государства проинформировал премьер-министра Израиля о намерении Франции представить в Совет Безопасности ООН проект резолюции, призывающий к немедленному прекращению огня в секторе Газа.