Стало известно о попытке покушения «Аль-Каиды»* на президента США

Террористическая группировка «Аль-Каида»* (террористическая организация, запрещена в РФ) пыталась совершить покушение на бывшего президента США Билла Клинтона в период его пребывания в должности в 1996 году. Об этом пишет Reuters со ссылкой на агентов Секретной службы США.

Как сообщается, покушение планировалось после прибытия Клинтона на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества на Филиппинах. Незадолго до приземления самолета с экс-президентом США его служба безопасности получила сообщения о взрывном устройстве на пути следования кортежа. Позднее филиппинские спецслужбы обнаружили мощную бомбу на мосту, по которому должен был проехать политик, а также внедорожник с автоматами АК-47 внутри.

Агентство отмечает, что попытка покушения почти не упоминалась как в отчетах правительства США, так и в документах «Аль-Каиды». Также журналисты не нашли информацию о попытках расследования инцидента.

«Я всегда задавался вопросом, почему меня не оставили в Маниле, чтобы следить за любым расследованием», — рассказал агентству Грегори Глод, ведущий агент разведки Секретной службы в Маниле.

Ранее газета Figaro сообщила об угрозах «Аль-Каиды» атаковать французские и шведские ведомства. Раздражение террористической организации вызвало решение Франции по запрету на ношение мусульманской одежды абайи в школах.