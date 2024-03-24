Американка лишилась руки, когда сушила волосы феном

Жительница Южной Каролины потеряла сознание от удара током в ванной и лишилась руки. Об этом сообщает The Sun.

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Американка Мэри Уилсон сушила волосы феном, неожиданно ее ударило током. Девушка потеряла сознание и упала на пол. В течение 20 минут поток горячего воздуха из фена обжигал ей руку.

Пострадавшую спас приятель, который зашел в гости, мужчина немедленно вызвал скорую помощь. Девушку госпитализировали, ожог на руке был настолько сильным, что спасти конечность не удалось, врачи ампутировали пострадавшей часть руки.

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Жизнь американки удалось спасти, больше месяца она провела в больнице.