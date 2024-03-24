МВД Германии объявило об угрозе со стороны ИГИЛ* в стране

Федеральный министр внутренних дел Германии Нанси Фазер заявила газете Süddeutsche Zeitung, что для страны существует «большая угроза» со стороны ИГИЛ*.

Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Исламское государство — Хорасан* в настоящее время представляет собой самую большую исламистскую угрозу в Германии», — сказала глава ведомства.

По её словам, опасность исламистского терроризма остаётся острой в стране.

В США рассказали о планах ИГ совершить теракт в России

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя риторику США о якобы причастности террористической группировки ИГИЛ* к теракту в «Крокус Сити Холле», заявил, что нельзя спешить с такими выводами.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.