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Al Binaa: США лишатся влияния в мире после поражения Украины

Украина приближается к поражению в конфликте, из-за чего США лишатся влияния в мировом сообществе. Об этом сообщает Al Binaa.

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«Запад без Украины — это верный путь к Америке без Европы и к превращению США в регионального игрока без глобального статуса», — отмечают авторы.

Обозреватели считают, что в итоге «Европа развернется к России» либо будет запущен такой процесс «на уровне политических элит».

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что ключевые фигуры и на Украине, и на Западе уже понимают, что Киев и НАТО ждет неизбежное поражение в конфликте с Российской Федерацией.

До этого заместитель главы министерства иностранных дел России Михаил Галузин заявлял, что поражение Украины из–за отсутствия финансирования со стороны союзников будет означать проигрыш Запада в противостоянии с Россией.

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