В Запорожье связали упразднение облсовета со страхом Зеленского

Решение Киева распустить Запорожский областной совет связано со страхом Владимира Зеленского лишиться контролем над Запорожьем, заявил в беседе с РИА Новости глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Спикер отметил, что на протяжении длительного времени облсовет почти не функционировал, поскольку депутатов запугивали, на них оказывалось давление, а также против них заводились уголовные и административные дела. Несмотря на это, «даже в таком статусе облсовет пугал Зеленского», резюмировал Рогов.