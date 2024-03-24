Посольство Соединённых Штатов в Москве приспустило флаг в день траура по погибшим в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Об этом посольство написало в социальной сети «Вконтакте».

«Сегодня посольство США в Москве приспустило флаг в знак солидарности с народом России», — говорится в сообщении.

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В России 24 марта объявлено днём траура по жертвам теракта в «Крокусе».

В США оценили роль Украины в теракте в «Крокус Сити Холле»

По последним данным, число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» достигло 133.