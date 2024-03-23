Стало известно о масштабах повреждений на крупнейшей ГЭС Украины

Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской гидроэлектростанции, расположенной в Запорожской области, сообщил генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота в эфире телеканала «Киев». По его словам, крупнейшая ГЭС страны перестала производить электроэнергию.

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Из-за обстрелов Днепрогэс мы потеряли еще около 20% регулирующих мощностей. Трудно сейчас сказать, когда мы можем запустить станцию. Мы проводим определенные испытания, но гидроэлектростанция не производит электроэнергию, — сказал он.

Сирота объяснил, что на Днепрогэс есть оборудование, которое не подлежит восстановлению. По его словам, речь идет об элементах, требующих изготовления по индивидуальному заказу. По его словам, компания сообщит позднее относительно оборудования, которое подлежит замене и капитальному ремонту.

Чтобы разобрать завалы и добраться до нашего основного оборудования необходимо минимум 3-4 дня, — сказал он.

Сирота добавил, что «Укргидроэнерго» обратилась за помощью к Всемирному банку, Европейскому банку реконструкции и развития и Европейскому инвестиционному банку. По его словам, международные финансовые учреждениям пообещали оказать помощь в восстановлении энергетического объекта.

«Укргидроэнерго» сообщила об обстреле Днепрогэс 22 марта. В компании рассказали, что там произошли взрывы и начался пожар.